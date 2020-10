Elisabetta Gregoraci | “Sono gelosa | a Briatore ho sbloccato il telefono di nascosto e…”

HuffPostItalia : Elisabetta Gregoraci: 'Briatore mi trascurava. Quando morì mia madre, andò in discoteca' - stanzaselvaggia : Povera Elisabetta e la sua vita piena di sacrifici. - giadinagrisu : RT @tempoweb: GfVip, Elisabetta Gregoraci proposta hot a Pierpaolo Petrelli? #elisabettagregoraci #pierpaolopetrelli #gfvip - zazoomblog : ‘Gf Vip 5’ Patrizia De Blanck e la rivelazione choc su Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci! (Video) -… - tempoweb : GfVip, Elisabetta Gregoraci proposta hot a Pierpaolo Petrelli? #elisabettagregoraci #pierpaolopetrelli #gfvip… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci ha svelato al Grande Fratello Vip i motivi per cui avrebbe deciso di separarsi dal suo ex marito, Briatore.Elisabetta e Pierpaolo sono la coppia più chiacchierata ... Ma oggi, Petrelli sembra aver perso completamente la testa per la Gregoraci e ai coinquilini non passa indifferente il suo sguardo da ..."Grande Fratello Vip", Elisabetta Gregoraci: "Briatore mi trascurava, quando morì mia madre lui andò in discoteca" Entrambi sono single, ma hanno un vissuto alle spalle e i rispettivi figli che li att ...