Elisabetta Gregoraci: «Briatore, che al funerale di mia mamma ha detto: “Ora vado in discoteca”» (Di giovedì 1 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci, che nella Casa del Grande Fratello Vip ha rivendicato una propria autonomia dall’ex marito, Flavio Briatore, è tornata a parlare delle ragioni che l’hanno portata alla separazione. «Mi trascurava molto, era sempre molto impegnato», ha spiegato la showgirl alla contessa Patrizia De Blanck, individuando il momento preciso nel quale qualcosa si è rotto. «È successa una cosa che mi ha fatto rimanere male», ha cominciato, «Mia mamma è morta e il giorno del suo funerale mi ha lasciata sola. Se n’è andato perché doveva andare in discoteca. Io da quel giorno non l’ho più perdonato. Di lì, mi è scattato qualcosa», ha detto ancora la Gregoraci, cui Briatore ha rimproverato di aver rinnegato il (ricco) piatto nel quale per dieci anni è stata ben contenta di poter mangiare. Leggi su vanityfair (Di giovedì 1 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci, che nella Casa del Grande Fratello Vip ha rivendicato una propria autonomia dall’ex marito, Flavio Briatore, è tornata a parlare delle ragioni che l’hanno portata alla separazione. «Mi trascurava molto, era sempre molto impegnato», ha spiegato la showgirl alla contessa Patrizia De Blanck, individuando il momento preciso nel quale qualcosa si è rotto. «È successa una cosa che mi ha fatto rimanere male», ha cominciato, «Mia mamma è morta e il giorno del suo funerale mi ha lasciata sola. Se n’è andato perché doveva andare in discoteca. Io da quel giorno non l’ho più perdonato. Di lì, mi è scattato qualcosa», ha detto ancora la Gregoraci, cui Briatore ha rimproverato di aver rinnegato il (ricco) piatto nel quale per dieci anni è stata ben contenta di poter mangiare.

