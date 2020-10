Elisabetta Canalis, incidente bollente in lingerie: “Ce l’ho come tutte” VIDEO (Di giovedì 1 ottobre 2020) Elisabetta Canalis è incappata in un incidente bollente pubblicando un VIDEO pubblicitario su Instagram per una nota marca di lingerie Elisabetta Canalis ha preso con ironia l’incidente bollente che le è occorso mentre stava pubblicizzando una famosa marca di lingerie. “La tengo come todas“, cioè “ce l’ho come tutte“, ha risposto nel box dei commenti … L'articolo Elisabetta Canalis, incidente bollente in lingerie: “Ce l’ho come tutte” VIDEO Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di giovedì 1 ottobre 2020)è incappata in unpubblicando unpubblicitario su Instagram per una nota marca diha preso con ironia l’che le è occorso mentre stava pubblicizzando una famosa marca di. “La tengotodas“, cioè “ce l’hotutte“, ha risposto nel box dei commenti … L'articoloin: “Ce l’hotutte”Curiosauro.

fseviareggio : RT @iltirreno: Per Elisabetta Canalis risposta in spagnolo, ma il concetto è chiaro - iltirreno : Per Elisabetta Canalis risposta in spagnolo, ma il concetto è chiaro - paopao76 : @aspirantestoico @cassandro91 Dopo la fettina di Elisabetta Canalis, la pasta al forno di Cassandro - amiamonoistesse : Elisabetta Canalis and Brian Perri (da gennaio 2014) sono stati fidanzati per 8 mesi e 16 giorni (gennaio 2014-14 s… - tweetnewsit : Elisabetta Canalis, incidente hot nel video in lingerie: lei risponde come Laura Pausini -