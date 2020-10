Elezioni Usa 2020, i sondaggi dopo il primo dibattito Trump-Biden. Norpoth: “Vince Trump” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Martedì 29 settembre si è tenuto il primo dei tre faccia a faccia tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il rivale democratico Joe Biden. Un dibattito “deludente, caotico e confuso” che, secondo un sondaggio di CBS News, non è piaciuto all’83% degli spettatori. Leggi anche: Elezioni Usa 2020, com’è andato il primo dibattito tra Biden e Trump Secondo i commentatori politici statunitensi, nel primo confronto non è emerso un chiaro vincitore, anche se Biden ne è uscito leggermente favorito. Non tanto per le sue capacità, ma per i demeriti del presidente Trump. Sempre ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 ottobre 2020) Martedì 29 settembre si è tenuto ildei tre faccia a faccia tra il presidente degli Stati Uniti Donalde il rivale democratico Joe. Un“deludente, caotico e confuso” che, secondo uno di CBS News, non è piaciuto all’83% degli spettatori. Leggi anche:Usa, com’è andato iltraSecondo i commentatori politici statunitensi, nelconfronto non è emerso un chiaro vincitore, anche sene è uscito leggermente favorito. Non tanto per le sue capacità, ma per i demeriti del presidente. Sempre ...

repubblica : Elezioni Usa, i sondaggi premiano Biden dopo scontro-tv con Trump - guglielmopicchi : Per le analisi che ho fatto su elezioni USA. Nonostante i sondaggi @realDonaldTrump è avanti in Nevada Pennsylvania… - Corriere : Trump e le tasse: dedotti anche 75mila dollari per il parrucchiere - italiaserait : Elezioni Usa 2020, i sondaggi dopo il primo dibattito Trump-Biden. Norpoth: “Vince Trump” - BarfenBeba : @for_ma Rappresentazione nelle elezioni USA: Biden/Cina versus Trump/Russia Entrambe fuorviati e autoreferenziali… -