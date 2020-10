Elettra Lamborghini | avete mai visto il papà? Si somigliano molto

Leggi su meteoweek

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Solitamente ad interessare il gossip èpersonaggio decisamente esuberante dall’ego smisurato.proviene comunque da una famiglia solita stare sotto i riflettori se non per motivi che possano interessare la cronaca rosa sicuramente per il suo successo imprenditoriale. Negli ultimi anni si è parlato anche del padre diTonino, imprenditore di … L'articolomaiil papà? Siproviene da www.meteoweek.com.