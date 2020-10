Durante La Lezione Insegnante Accusa Malore: Muore di Fronte Agli Studenti Attoniti (Di giovedì 1 ottobre 2020) Un Insegnante del liceo “Giuseppe Mazzini” mentre spiega la Lezione si sente improvvisamente male. “Non sto bene, datemi un bicchiere d’acqua” ha chiesto il docente. Subito dopo ha Accusato un Malore ed è morto. Sono intervenuti i soccorritori ma non è servito al nulla. Secondo le ricostruzioni, prima del Malore il docente era tranquillo e … Leggi su youreduaction (Di giovedì 1 ottobre 2020) Undel liceo “Giuseppe Mazzini” mentre spiega lasi sente improvvisamente male. “Non sto bene, datemi un bicchiere d’acqua” ha chiesto il docente. Subito dopo hato uned è morto. Sono intervenuti i soccorritori ma non è servito al nulla. Secondo le ricostruzioni, prima delil docente era tranquillo e …

myrtamerlino : Arriviamo da un inverno tremendo, chiusi in casa durante il #lockdown, sapevamo della necessità del #vaccino antinf… - fairysewoon : RT @photofyoo: durante la lezione una signora ha attivato l’audio per dire che sua figlia aveva problemi ad interagire a causa della sua di… - mbyasingingstar : RT @photofyoo: durante la lezione una signora ha attivato l’audio per dire che sua figlia aveva problemi ad interagire a causa della sua di… - Ehitrafalgar : RT @photofyoo: durante la lezione una signora ha attivato l’audio per dire che sua figlia aveva problemi ad interagire a causa della sua di… - _Horan28 : @niallsguinnesss AHAHAHA AIUTO, è entrato un tipo nella stanza durante la mia lezione e si è messo a suonare AHAHAH… -

Ultime Notizie dalla rete : Durante Lezione Professore si accascia a terra durante lezione e muore Vittoria RagusaNews Ragusa, prof ha un malore e muore in classe: «Non sto bene, datemi acqua». Studenti sotto choc

Il docente ha avuto un malore mentre si trovava in classe al liceo Giuseppe Mazzini del paese nel ragusano, si è accasciato ed è morto davanti ai suoi ragazzi. «Non sto bene, datemi un bicchiere ...

Vittoria, "Non sto bene datemi un bicchiere d'acqua": professore muore in classe

Un docente del Liceo 'Giuseppe Mazzini di Vittoria, 50 anni, durante la sua ora di lezione, si è improvvisamente sentito male ed è morto sotto lo sguardo impietrito dei suoi studenti.

Il docente ha avuto un malore mentre si trovava in classe al liceo Giuseppe Mazzini del paese nel ragusano, si è accasciato ed è morto davanti ai suoi ragazzi. «Non sto bene, datemi un bicchiere ...Un docente del Liceo 'Giuseppe Mazzini di Vittoria, 50 anni, durante la sua ora di lezione, si è improvvisamente sentito male ed è morto sotto lo sguardo impietrito dei suoi studenti.