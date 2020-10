Duplice omicidio Lecce | la strana richiesta degli avvocati

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 1 ottobre 2020) È sotto interrogatorio Antonio Giovanni De Marco, l'aspirante infermiere che ha confessato l'eccidio dei fidanzati di. Difeso dai legali Andrea Starace e Giovanni Bellisario, il ventunenne risponderà alle domande del pm Maria Consolata Moschettini, di fronte al gip Michele Toriello, nella casa circondariale di. Dopo essersi trincerato dietro ai ‘non ricordo' il giovane dovrà ora spiegare cosa l'ha portato a maturare il proposito omicida. Al termine dell'interrogatorio di convalida del fermo glidifensori potrebbero chiedere una perizia psichiatrica per valutare la personalità del killer che ieri, per la prima volta, ha pronunciato parole di pentimento per ildi Eleonora Manta e Daniele De Santis. "A mio avviso ci ...