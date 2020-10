Due studenti positivi al Covid: il sindaco chiude le scuole (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Due nuovi casi di Covid-19 a scuola e il sindaco chiude gli edifici per consentire la sanificazione. E’ successo a Ottaviano, dove un alunno di una scuola media, ed uno studente della sezione scientifica di un Liceo, sono risultati positivi al tampone. “Abbiamo adottato questo provvedimento per precauzione – ha spiegato il sindaco – ma non abbiamo alcuna intenzione di chiudere le scuole ad ogni caso di Covid, che nessuno si augura ma che purtroppo potrebbero esserci nel corso dell’anno scolastico”. A darne notizia il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso nel corso della consueta diretta Facebook per aggiornare i cittadini sui casi in città. Il primo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Due nuovi casi di-19 a scuola e ilgli edifici per consentire la sanificazione. E’ successo a Ottaviano, dove un alunno di una scuola media, ed uno studente della sezione scientifica di un Liceo, sono risultatial tampone. “Abbiamo adottato questo provvedimento per precauzione – ha spiegato il– ma non abbiamo alcuna intenzione dire lead ogni caso di, che nessuno si augura ma che purtroppo potrebbero esserci nel corso dell’anno scolastico”. A darne notizia ildi Ottaviano, Luca Capasso nel corso della consueta diretta Facebook per aggiornare i cittadini sui casi in città. Il primo ...

GiovanniToti : Domani, a due settimane dall'inizio della scuola, molti studenti disabili non avranno maestre di sostegno, molte fa… - uboldi_laura : RT @unipr: A #Parma 4 nuove postazioni #BikeSharing: di queste una al #Campus e due all'#Ospedale pensate anche per #studenti e #dipendenti… - unipr : A #Parma 4 nuove postazioni #BikeSharing: di queste una al #Campus e due all'#Ospedale pensate anche per #studenti… - ProfidiAndrea : ?? #Scuola: almeno un caso #COVID19 in 872 istituti scolastici. Dati raccolti da due studenti universitari - loreatutteleore : @wilsocialismo Stessa cosa capitata a Torino con l'Ex-MOI. Prima casa di senzatetto e migranti, ora polo chic per s… -

Ultime Notizie dalla rete : Due studenti Intensa giornata a Lampedusa per i due studenti del "Ruffini" di Imperia Riviera24 Cerveteri, positivi due alunni del Mattei

CERVETERI - Due positivi all'istituto Mattei di Cerveteri. Si tratta di due studenti dell'istituto scolastico superiore. Immediatamente è scattato il protocollo di prevenzione per evitare il diffonder ...

Studenti dall'Einaudi al Chiodo al termine dei lavori di ristrutturazione

Di fatto, gli studenti si trasferiranno nello stabile ammodernato. All'istituto tecnico Capellini Sauro da lunedì partiranno i lavori degli impianti termici. A Montepertico, dove risiedono l'artistico ...

CERVETERI - Due positivi all'istituto Mattei di Cerveteri. Si tratta di due studenti dell'istituto scolastico superiore. Immediatamente è scattato il protocollo di prevenzione per evitare il diffonder ...Di fatto, gli studenti si trasferiranno nello stabile ammodernato. All'istituto tecnico Capellini Sauro da lunedì partiranno i lavori degli impianti termici. A Montepertico, dove risiedono l'artistico ...