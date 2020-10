Domenica su Sky Atlantic +1 la maratona di Lady Oscar (Di giovedì 1 ottobre 2020) ROMA – Una maratona lunga un giorno dedicata all’indimenticabile eroina che ha fatto appassionare intere generazioni alle vicende, alle battaglie, agli intrighi, ai fastosi balli e agli amori della reggia di Versailles, diventando uno dei personaggi più amati di sempre. Domenica 4 ottobre la programmazione di Sky Atlantic +1 (canale 111 di Sky) sarà interamente dedicata a ‘Lady Oscar’, la serie anime diventata un vero e proprio cult. Tutti e 40 gli episodi saranno trasmessi in 24 ore, a partire dalle 6 di mattina. Leggi su dire (Di giovedì 1 ottobre 2020) ROMA – Una maratona lunga un giorno dedicata all’indimenticabile eroina che ha fatto appassionare intere generazioni alle vicende, alle battaglie, agli intrighi, ai fastosi balli e agli amori della reggia di Versailles, diventando uno dei personaggi più amati di sempre. Domenica 4 ottobre la programmazione di Sky Atlantic +1 (canale 111 di Sky) sarà interamente dedicata a ‘Lady Oscar’, la serie anime diventata un vero e proprio cult. Tutti e 40 gli episodi saranno trasmessi in 24 ore, a partire dalle 6 di mattina.

IlContiAndrea : Lo show benefico in streaming di #Mika I ? Beirut del 19 settembre ha raccolto 1 milione di euro per il popolo del… - SkyTG24 : Svizzera, domenica si vota al referendum anti-immigrazione - ACLAYsuper : RT @IlContiAndrea: Lo show benefico in streaming di #Mika I ? Beirut del 19 settembre ha raccolto 1 milione di euro per il popolo del Liba… - mr_kubra : RT @NonConoscoVG: Mediaset glissa Sky e Gazzetta: 'Il Parma ha chiesto all'Inter di trattenere Darmian fino a domenica. Lunedì visite e fir… - NonConoscoVG : Mediaset glissa Sky e Gazzetta: 'Il Parma ha chiesto all'Inter di trattenere Darmian fino a domenica. Lunedì visite… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica Sky Serie A, gli arbitri della 4^ giornata: Doveri per Juve-Napoli, Lazio-Inter a Guida Sky Sport Serie A, 3^ giornata: presentazione, numeri, curiosità e statistiche

Fiorentina e Sampdoria aprono il programma della 3^ giornata di Serie A. L’Atalanta affronta la bestia nera Cagliari, il Napoli a caccia del tre su tre - non accade da oltre 50 anni - sul campo della ...

Secondo giro di tamponi effettuato: domani l'esito, sabato la terza tornata di test

Il Napoli, nel centro sportivo di Castel Volturno - riporta Sky Sport - ha effettuato il secondo giro di tamponi.

Fiorentina e Sampdoria aprono il programma della 3^ giornata di Serie A. L’Atalanta affronta la bestia nera Cagliari, il Napoli a caccia del tre su tre - non accade da oltre 50 anni - sul campo della ...Il Napoli, nel centro sportivo di Castel Volturno - riporta Sky Sport - ha effettuato il secondo giro di tamponi.