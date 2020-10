Dirty glass, il Riesame annulla l’ordinanza. In libertà l’imprenditore Cifra (Di giovedì 1 ottobre 2020) La decisione rappresenta una svolta nell’ambito di una operazione che nei giorni scorsi ha fatto particolarmente discutere. In riferimento alla nota vicenda Dirty glass, il Riesame annulla l’ordinanza e dunque torna in libertà l’imprenditore Cifra. Accolta la richiesta della difesa dell’imprenditore che era agli arresti domiciliari dallo scorso 16 settembre. Dirty glass, il Riesame annulla l’ordinanza, Franco Cifra torna in libertà L’ordinanza di custodia cautelare è stata annullata dai giudici del Tribunale Riesame che hanno rimesso in libertà l’imprenditore di Latina Franco Cifra, finito agli ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 ottobre 2020) La decisione rappresenta una svolta nell’ambito di una operazione che nei giorni scorsi ha fatto particolarmente discutere. In riferimento alla nota vicenda, ill’ordinanza e dunque torna in libertà l’imprenditore. Accolta la richiesta della difesa dell’imprenditore che era agli arresti domiciliari dallo scorso 16 settembre., ill’ordinanza, Francotorna in libertà L’ordinanza di custodia cautelare è statata dai giudici del Tribunaleche hanno rimesso in libertà l’imprenditore di Latina Franco, finito agli ...

italiaserait : Dirty glass, il Riesame annulla l’ordinanza. In libertà l’imprenditore Cifra - LatinaCorriere : Dirty Glass, il Riesame annulla l'ordinanza per Franco Cifra - - LatinaQTW : Operazione Dirty Glass, torna in libertà l'imprenditore di Latina Franco Cifra - Fondinotizienet : Il deputato Trano sull'operazione Dirty Glass: interrogazione al ministro della Giustizia Bonafede - News_24it : L'ordinanza di custodia cautelare è stata annullata dai giudici del Tribunale Riesame che hanno rimesso in libertà… -