«Dirò sempre negro». La provocazione di Spirlì, assessore gay leghista, nemico della «lobby frocia» (Di giovedì 1 ottobre 2020) Una botta micidiale al “politicamente corretto“. Che però non arriva (botta numero due) da esperti in gare di rutti e peti o da habituè delle sagre del pecoreccio. E neanche da un cultore dei film di Checco Zalone, ma da un intellettuale raffinato e libertario che per raccontare se stesso ha scritto il Diario di una vecchia checca. Si chiama Nino Spirlì ed è – ecco la botta che stende definitivamente i radical-chic ancora in piedi – assessore leghista nella giunta calabra guidata da Iole Santelli. Fa parte della giunta calabrese guidata da Iole Santelli La premessa era d’obbligo prima di rendicontarvi su quel che Spirlì si è fidato di dire nel corso di un convegno sull’egemonia culturale in quel di Catania. Allacciate le cinture e preparatevi al decollo. ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 1 ottobre 2020) Una botta micidiale al “politicamente corretto“. Che però non arriva (botta numero due) da esperti in gare di rutti e peti o da habituè delle sagre del pecoreccio. E neanche da un cultore dei film di Checco Zalone, ma da un intellettuale raffinato e libertario che per raccontare se stesso ha scritto il Diario di una vecchia checca. Si chiama Nino Spirlì ed è – ecco la botta che stende definitivamente i radical-chic ancora in piedi –nella giunta calabra guidata da Iole Santelli. Fa partegiunta calabrese guidata da Iole Santelli La premessa era d’obbligo prima di rendicontarvi su quel che Spirlì si è fidato di dire nel corso di un convegno sull’egemonia culturale in quel di Catania. Allacciate le cinture e preparatevi al decollo. ...

