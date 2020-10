DIRETTA Rio Ave – Milan – Formazioni ufficiali e risultato LIVE (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il Milan ha bisogno di un altro successo per poter accedere finalmente alla fase a gironi di Europa League, dopo aver sconfitto gli irlandesi dello Shamrock Rovers e, con qualche difficoltà, i norvegesi del Bodo/Glimt più recentemente, successo che ha aperto le porte alla sfida contro i portoghesi del Rio Ave. La partita avrà inizio alle ore 21.00, oggi 1° ottobre. Le scelte degli allenatori Pioli dovrebbe riconfermare il giovane Colombo in attacco, dopo aver segnato nella scorsa gara europea, così come Calhanoglu, probabilmente il migliore in campo nella sfida contro i norvegesi. Potrebbe debuttare dall’inizio anche Daniel Maldini, mentre ballottaggio tra Brahim Diaz, Castillejo e Saelemaekers. In mediana Kessié e Bennacer, in difesa i “soliti” Gabbia e Kjaer. Il Rio Ave presenta alcuni “volti nuovi” ... Leggi su giornal (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ilha bisogno di un altro successo per poter accedere finalmente alla fase a gironi di Europa League, dopo aver sconfitto gli irlandesi dello Shamrock Rovers e, con qualche difficoltà, i norvegesi del Bodo/Glimt più recentemente, successo che ha aperto le porte alla sfida contro i portoghesi del Rio Ave. La partita avrà inizio alle ore 21.00, oggi 1° ottobre. Le scelte degli allenatori Pioli dovrebbe riconfermare il giovane Colombo in attacco, dopo aver segnato nella scorsa gara europea, così come Calhanoglu, probabilmente il migliore in campo nella sfida contro i norvegesi. Potrebbe debuttare dall’inizio anche Daniel Maldini, mentre ballottaggio tra Brahim Diaz, Castillejo e Saelemaekers. In mediana Kessié e Bennacer, in difesa i “soliti” Gabbia e Kjaer. Il Rio Ave presenta alcuni “volti nuovi” ...

