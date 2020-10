Dipendente comunale positivo: chiusi uffici e tamponi per tutti (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCasalnuovo (Na) – “Questa mattina abbiamo un nuovo positivo tra i dipendenti comunali. Il caso non è collegato a quello dell’anagrafe dei giorni scorsi e impone l’assunzione di misure di prevenzione straordinarie”. Così il sindaco di Casalnuovo, comune del Napoletano, Massimo Pelliccia, annuncia la chiusura degli uffici comunali a causa di un positivo al Covid tra i dipendenti. “Abbiamo già provveduto a chiudere l’accesso al pubblico – spiega il primo cittadino – per chi accede agli uffici comunali: nel pomeriggio non ci sarà il consueto rientro per sanificate l’intero edificio. Da domani partirà uno screening sui dipendenti comunali che hanno avuto contatti con il personale in questione e che ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCasalnuovo (Na) – “Questa mattina abbiamo un nuovotra i dipendenti comunali. Il caso non è collegato a quello dell’anagrafe dei giorni scorsi e impone l’assunzione di misure di prevenzione straordinarie”. Così il sindaco di Casalnuovo, comune del Napoletano, Massimo Pelliccia, annuncia la chiusura deglicomunali a causa di unal Covid tra i dipendenti. “Abbiamo già provveduto a chiudere l’accesso al pubblico – spiega il primo cittadino – per chi accede aglicomunali: nel pomeriggio non ci sarà il consueto rientro per sanificate l’intero edificio. Da domani partirà uno screening sui dipendenti comunali che hanno avuto contatti con il personale in questione e che ...

Barbara42621319 : RT @DiReddito: Salvatore, detto “Sasà”, era un semplice dipendente comunale di 51 anni, incensurato, senza nessun rapporto ambiguo e situaz… - ottopagine : Positivo al covid dipendente comunale: stop a uffici #Carinaro - vincenzolambia4 : RT @DiReddito: Salvatore, detto “Sasà”, era un semplice dipendente comunale di 51 anni, incensurato, senza nessun rapporto ambiguo e situaz… - DiReddito : Salvatore, detto “Sasà”, era un semplice dipendente comunale di 51 anni, incensurato, senza nessun rapporto ambiguo… - nicolomontarini : A Roma c'è un dipendente comunale ogni 45 abitanti. Ma per Virginia Raggi non sono abbastanza ed infatti, in pross… -