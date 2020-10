marcodimaio : Il peggior dibattito degli ultimi anni. Poche idee, confusione e offese tra i due leader. Sembra abbia prevalso… - you_trend : ???? #USA2020: sarà stanotte il primo dibattito tra #Trump e #Biden ?? Cosa dobbiamo aspettarci? Il nostro… - ilfattovideo : Dibattito Usa, Biden punta il dito contro Trump: “Il suo modo di fare è un imbarazzo nazionale” - mister_fantasy : @Donchisciotte6 @CottarelliCPI A me manca chi ho vissuto, chi ha influenzato la mia vita o gli anni in cui ero spen… - globalistIT : -

Per Edward Luttwak, politologo americano, non ci sono dubbi. Donald J. Trump, presidente in carica, ha vinto il primo dei tre dibattiti televisivi. In maniera convincente? "Non del tutto. Accade ...'Durante il dibattito in tv ho fatto quello che i media corrotti non hanno voluto fare: ho inchiodato Biden alle sue responsabilita' per 47 anni ...Nel primo sondaggio pubblicato dopo il duello tv tra Donald Trump e Joe Biden, quello di YouGov condotto per conto dell'Economist, il candidato democratico appare in testa di otto punti. Davis è un ...