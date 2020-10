“Di nuovo insieme”. Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli e i figli. Spunta la foto e non solo: “Lei è stata molto insistente…” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Accadeva un anno fa l’annuncio della separazione di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. Una via che avevano scelto di battere in comune accordo, senza troppe discussioni e senza spettacolarizzare niente. Una decisione, quella di Marica ed Eros, che non gli aveva precluso la possibilità di mantenere saldi i loro buoni rapporti. Poco tempo dopo la rottura, la modella bergamasca ha intessuto una love story con Charlie Vezza. Ad oggi è tornata single e sembra ben propensa a riallacciare i rapporti con il suo ex marito Eros Ramazzotti. Già questa estate si è potuto godere di un primo riavvicinamento tra Eros e Marica, nel frangente in cui il cantante ha avuto problemi alla spalla ed ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 ottobre 2020) Accadeva un anno fa l’annuncio della separazione di. Una via che avevano scelto di battere in comune accordo, senza troppe discussioni e senza spettacolarizzare niente. Una decisione, quella died, che non gli aveva precluso la possibilità di mantenere saldi i loro buoni rapporti. Poco tempo dopo la rottura, la modella bergamasca ha intessuto una love story con Charlie Vezza. Ad oggi è tornata single e sembra ben propensa a riallacciare i rapporti con il suo ex marito. Già questa estate si è potuto godere di un primo riavvicinamento tra, nel frangente in cui il cantante ha avuto problemi alla spalla ed ...

