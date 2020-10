Di Battista verso lo strappo, le dichiarazioni bomba: "M5s come l'Udeur" (Di giovedì 1 ottobre 2020) "Così facendo si andrà verso una direzione di indebolimento del M5S e si diventerà un partito più come l'Udeur buono forse più per la gestione di poltrone...". Lo ha detto Alessandro Di Battista criticando aspramente la gestione del MoVimento. L'esponente grillino è intervistato dalla trasmissione Piazza Pulita su La7. "Così facendo si andrà verso una direzione di indebolimento del M5S e si diventerà un partito più come l'Udeur buono forse più per la gestione di poltrone..." Parla Alessandro #DiBattista. Stasera a #Piazzapulita (21.15, La7) l'intervista esclusiva di @salvaperiodico. pic.twitter.com/ca6o4dF7rE — Piazzapulita La7 (@PiazzapulitaLA7) October 1, ... Leggi su iltempo (Di giovedì 1 ottobre 2020) "Così facendo si andràuna direzione di indebolimento del M5S e si diventerà un partito piùl'buono forse più per la gestione di poltrone...". Lo ha detto Alessandro Dicriticando aspramente la gestione del MoVimento. L'esponente grillino è intervistato dalla trasmissione Piazza Pulita su La7. "Così facendo si andràuna direzione di indebolimento del M5S e si diventerà un partito piùl'buono forse più per la gestione di poltrone..." Parla Alessandro #Di. Stasera a #Piazzapulita (21.15, La7) l'intervista esclusiva di @salvaperiodico. pic.twitter.com/ca6o4dF7rE — Piazzapulita La7 (@PiazzapulitaLA7) October 1, ...

FrancescoCoccoT : Meglio la Morte nera o l'Uduer? Via al televoto! M5S, Di Battista verso lo strappo: 'L'alleanza col Pd è la morte… - LaStampaTV : VIDEO | Di Battista a Piazza Pulita verso lo strappo dal Movimento: 'Stiamo diventando come l'Udeur' - Giusepp78278797 : Tiz 'Di Battista verso lo strappo: così il M5S sarà come l'Udeur, utile solo per gestire le poltrone' Aiò 'Se li vu… - MG462gm : - fisco24_info : M5s: Di Battista, stiamo diventando come l'Udeur: AGI - 'Così facendo si andrà verso una direzione di indebolimento… -