Di Battista contro il Mes: “Il Pd lo usa per spaccare il M5S. Ma è pericoloso per l’Italia” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Roma, 1 ott – Alessandro Di Battista torna alla carica contro il Mes e mette in guardia il Movimento 5 Stelle: il prestito-trappola Ue viene usato dal Pd per spaccare i grillini. Eccolo, il globetrotter pentastellato che una volta tornato a Roma vuole risollevare le sorti dell’anima movimentista dei 5 Stelle, a sua volta contrapponendosi a chi invece tra le fila grilline è governista e pur di tenersi la poltrona dice sì al Pd su tutta la linea. “Mes è come quelle discoteche con entrata libera e obbligo di consumazione” Di Battista parla di “attacco concentrico sferrato con un solo grande obiettivo, quello di normalizzare, o spaccare, il M5S” e dice che “per me il Mes assomiglia a quelle discoteche dove l’entrata è libera ma per ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 1 ottobre 2020) Roma, 1 ott – Alessandro Ditorna alla caricail Mes e mette in guardia il Movimento 5 Stelle: il prestito-trappola Ue viene usato dal Pd peri grillini. Eccolo, il globetrotter pentastellato che una volta tornato a Roma vuole risollevare le sorti dell’anima movimentista dei 5 Stelle, a sua volta contrapponendosi a chi invece tra le fila grilline è governista e pur di tenersi la poltrona dice sì al Pd su tutta la linea. “Mes è come quelle discoteche con entrata libera e obbligo di consumazione” Diparla di “attacco concentrico sferrato con un solo grande obiettivo, quello di normalizzare, o, il M5S” e dice che “per me il Mes assomiglia a quelle discoteche dove l’entrata è libera ma per ...

