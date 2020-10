Di Battista colpisce | Mastella risponde | “Robespierre dei miei stivali” VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – Botta e risposta tra Alessandro Die Clemente. L’ex deputato del Movimento 5 Stelle in un’intervista concessa alla trasmissione Piazzapulita aveva tuonato sul futuro del partito di cui è esponente: “Così facendo si andrà verso una direzione di indebolimento del M5S e si diventerà un partito più come l’Udeur buono forse più per la gestione di poltrone e di carriere. Non è quello per il quale ho combattuto”. Apriti cielo. Il sindaco di Benevento, Clemente, colpito nell’orgoglio, ha risposto con un: “Questo Robespierre deistivali non conosce la storia, per prendersela con i suoi chiama in causa il mio Udeur, che era ...