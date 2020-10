Denis Dosio bestemmia al Grande Fratello Vip | gli altri concorrenti se ne accorgono VIDEO

Leggi su biccy

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Purtroppo è successo anche in questa edizione, uno deiieri notte hato. Mentre era in camera con glisi è lasciato scappare un ‘Dio b*ia‘. Nella stanza tutti si sono resi conto dellaed hanno esclamato in coro: “No, no, no!”. Pochi istanti di silenzio e subito dopo Francesco Oppini ha messo un punto alla vicenda: “Ragazzi basta, buona notte“. Su Facebook e Twitter sono tutti convinti che si tratti proprio di unae in effetti non hanno torto. Ecco cosa riporta Wikipedia: “L’epiteto p**co non è però l’unico. Fra le altre bestemmie si ricordano l’uso di termini come bestia, boia, ladro, m**da, ...