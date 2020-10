Delitto Lecce: omicida reo confesso resta in carcere (Di giovedì 1 ottobre 2020) AGI - resta in carcere Antonio De Marco, il 21enne reo confesso dell'omicidio di Daniele De Santis ed Eleonora Manta. Il fermo del giovane, arrestato lunedì scorso come indiziato del duplice omicidio, è stato confermato al termine dell'udienza di convalida svoltasi stamattina all'interno del penitenziario Leccese di Borgo San Nicola, dove il 21enne studente di Scienze infermieristiche è rinchiuso in isolamento. All'udienza erano presenti il gip Michele Toriello, il sostituto procuratore titolare del fascicolo d'indagine, Maria Consolata Moschettini, e gli avvocati del detenuto, Giovanni Bellisario e Andrea Starace, i quali hanno detto che il giovane è molto provato. Ottenuta la confessione, alcuni dubbi restano sul movente, che gli ... Leggi su agi (Di giovedì 1 ottobre 2020) AGI -inAntonio De Marco, il 21enne reodell'omicidio di Daniele De Santis ed Eleonora Manta. Il fermo del giovane, arto lunedì scorso come indiziato del duplice omicidio, è stato confermato al termine dell'udienza di convalida svoltasi stamattina all'interno del penitenziariose di Borgo San Nicola, dove il 21enne studente di Scienze infermieristiche è rinchiuso in isolamento. All'udienza erano presenti il gip Michele Toriello, il sostituto procuratore titolare del fascicolo d'indagine, Maria Consolata Moschettini, e gli avvocati del detenuto, Giovanni Bellisario e Andrea Starace, i quali hanno detto che il giovane è molto provato. Ottenuta la confessione, alcuni dubbino sul movente, che gli ...

