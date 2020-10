De Micheli | Salone Genova unico che si celebra al mondo e rafforza sua centralità

Leggi su iltempo

(Di giovedì 1 ottobre 2020), 1 ott. - (Adnkronos) - "Oggi la priorità è raccontare la fatica e l'orgoglio di vincere la paura e la preoccupazione. Il Covid ha cambiato radicalmente tutte le nostre gerarchie. Ildioggi è l'che sialma è anche unmaturo e consolidato chela sua; a livello mondiale in questo settore". Lo ha detto il ministro alle Infrastrutture e Trasporti Paola Deintervenendo questa mattina alla cerimonia inaugurale del 60esimonautico di, il primo in Europa dell'era covid. "Dentro a questo nuovo- ha aggiunto - per ...