De Marco risponde al pm: «Consapevole di aver fatto una cavolata, dovevo chiedere aiuto»

È stata l'invidia. Antonio De Marco continua a riproporre questo tema davanti agli inquirenti che gli continuano a chiedere dettagli sull'omicidio di Daniele De Santis ed Eleonora Manta, a Lecce. Lo studente di Scienze Infermieristiche, tirocinante al Vito Fazzi, prosegue nelle sue dichiarazioni, anche se i magistrati e il suo avvocato continuano a evidenziare come sia particolarmente provato.

LEGGI ANCHE > I compagni di studio di Antonio De Marco dicono che quando è stato arrestato si è messo a ridere

Invidia Antonio De Marco, le risposte ai pm

Una cosa, però, sembra essere ben chiara. Antonio De Marco si sta rendendo conto della portata del suo gesto. Ciò che non aveva fatto nei mesi precedenti al delitto, quando ha pianificato tutto ...

