De Marco incastrato da una escort | il killer di Lecce ha consumato un rapporto vicino al luogo del delitto

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 1 ottobre 2020)De, ildella coppia di fidanzatini di, è statodalla prova regina, dal Dna. Gli inquirenti lo avrebbero confrontato prelevandolo a casa di una, dove il 21enne aspirante infermiere si era recato per consumare unsessuale. Dee ila pagamento Lo riporta il sitosette. Venerdì 28 settembre, il giovane si sarebbe recato a piedi nell’abitazione di una prostituta, a poche centinaia di metri da via Montello, la strada dove ha ucciso Daniele De Santis e la sua fidanzata Eleonora Manta. Proprio in un’abitazione poco distante haunsessuale a pagamento. Il dna nei contraccettivi ...