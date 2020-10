Dalle parole al campo: primo faccia a faccia tra Dijks e Inzaghi (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Archiviata la sconfitta con l’Inter per il Benevento si spalancano le porte del terzo turno contro il Bologna. Domenica alle ore 15 i felsinei guidati da Sinisa Mihajlovic faranno tappa al Ciro Vigorito con la speranza di dare continuità al 4-1 inflitto al Parma lunedì scorso sul rettangolo verde del Dall’Ara. In quella circostanza il tecnico serbo fu costretto a fare a meno di Mitchell Dijks, esterno sinistro solitamente titolare nello scacchiere rossoblu. E’ proprio a lui che è legato uno dei tanti temi che faranno da sfondo all’incrocio in programma nel Sannio. Sarà la prima volta che l’olandese si troverà al cospetto del suo ex allenatore, quel Filippo Inzaghi duramente attaccato nove mesi fa ai microfoni del canale youtube ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Archiviata la sconfitta con l’Inter per il Benevento si spalancano le porte del terzo turno contro il Bologna. Domenica alle ore 15 i felsinei guidati da Sinisa Mihajlovic faranno tappa al Ciro Vigorito con la speranza di dare continuità al 4-1 inflitto al Parma lunedì scorso sul rettangolo verde del Dall’Ara. In quella circostanza il tecnico serbo fu costretto a fare a meno di Mitchell, esterno sinistro solitamente titolare nello scacchiere rossoblu. E’ proprio a lui che è legato uno dei tanti temi che faranno da sfondo all’incrocio in programma nel Sannio. Sarà la prima volta che l’olandese si troverà al cospetto del suo ex allenatore, quel Filippoduramente attaccato nove mesi fa ai microfoni del canale youtube ...

Marx: il cognome di famiglia ha un peso. Ma Eleanor, figlia del noto filosofo tedesco Karl, è una donna volitiva, che scrive il proprio personalissimo destino col carisma di una determinazione ferrea, ...

Calcio Dilettanti, Paolo Mangini: «Senza tifosi impossibile giocare»

Paolo Mangini, presidente del Comitato Regionale Toscano, fa il punto sul calcio dilettanti: «Senza regole certe non si riparte» Calcio dilettanti a serio rischio. Questo quanto si apprende dalle paro ...

