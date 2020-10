Da oggi i farmaci ormonali per le transizioni di genere sono gratis in tutta Italia (Di giovedì 1 ottobre 2020) Lo prevedono due determine dell'Aifa pubblicate ieri in Gazzetta Ufficiale e in vigore da oggi. La prima riguarda i farmaci usati per il passaggio da donna a uomo: testosterone, testosterone ... Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 1 ottobre 2020) Lo prevedono due determine dell'Aifa pubblicate ieri in Gazzetta Ufficiale e in vigore da. La prima riguarda iusati per il passaggio da donna a uomo: testosterone, testosterone ...

