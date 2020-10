Da Neuer a Lewandowski: tutti i premi della Champions 2019/20 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Insieme ai sorteggi per la nuova edizione della Champions League, è tempo di bilanci anche per la stagione da poco conclusa. La Uefa ha assegnato i premi per i migliori interpreti di ciascun ruolo nella scorsa annata. C'è tanto Bayern Monaco, grazie anche alla vittoria finale. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 1 ottobre 2020) Insieme ai sorteggi per la nuova edizioneLeague, è tempo di bilanci anche per la stagione da poco conclusa. La Uefa ha assegnato iper i migliori interpreti di ciascun ruolo nella scorsa annata. C'è tanto Bayern Monaco, grazie anche alla vittoria finale. ITA Sport Press.

UEFAcom_it : ?? I migliori giocatori della #UCL 2019/20 per ruolo ?? ?? PORTIERE: Manuel Neuer ?? DIFENSORE: Joshua Kimmich ?? CENTR… - ItaSportPress : Da Neuer a Lewandowski: tutti i premi della Champions 2019/20 - - yoshi5477 : RT @UEFAcom_it: ?? I migliori giocatori della #UCL 2019/20 per ruolo ?? ?? PORTIERE: Manuel Neuer ?? DIFENSORE: Joshua Kimmich ?? CENTROCAMPIST… - _starshineforju : Comunque bel vedere tra Neuer, Kimmich e Lewandowski - SilviaPrato1 : RT @UEFAcom_it: ?? I migliori giocatori della #UCL 2019/20 per ruolo ?? ?? PORTIERE: Manuel Neuer ?? DIFENSORE: Joshua Kimmich ?? CENTROCAMPIST… -