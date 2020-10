Da Ceppaloni alla “top 10” degli insegnanti: Mazzone è tra i finalisti del Global Teacher Prize 2020 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiMilano – Junior Achievement Italia, organizzazione non profit dedicata all’educazione economico-imprenditoriale nella scuola, annuncia la nomina del proprio docente imprenditivo Carlo Mazzone fra i dieci finalisti del Global Teacher Prize 2020, riconoscimento da 1 milione di dollari che premia gli insegnanti che hanno avuto un impatto positivo non solo sugli studenti, ma anche sulle comunità che li circondano. Giunto alla sesta edizione, il premio è Istituito dalla Varkey Foundation in collaborazione con l’UNESCO e rappresenta il riconoscimento più ingente nel suo genere.Carlo Mazzone, selezionato tra oltre 12.000 colleghi provenienti da 140 Paesi, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiMilano – Junior Achievement Italia, organizzazione non profit dedicata all’educazione economico-imprenditoriale nella scuola, annuncia la nomina del proprio docente imprenditivo Carlofra i diecidel, riconoscimento da 1 milione di dollari che premia gliche hanno avuto un impatto positivo non solo sugli studenti, ma anche sulle comunità che li circondano. Giuntosesta edizione, il premio è Istituito dVarkey Foundation in collaborazione con l’UNESCO e rappresenta il riconoscimento più ingente nel suo genere.Carlo, selezionato tra oltre 12.000 colleghi provenienti da 140 Paesi, ...

Insegna Informatica all’istituto Lucarelli di Benevento. I suoi studenti progettano start up innovative, che rispondono alle esigenze di un territorio ad alto tasso di disoccupazione ...

Carlo, un italiano per la prima volta tra i dieci prof migliori del mondo

Carlo Mazzone, 55 anni di Ceppaloni, docente di informatica a Benevento, è il primo italiano a riuscire ad arrivare nella decina di finalisti che cercheranno di aggiudicarsi il Global Teacher prize.

