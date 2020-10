Crimi dà la linea, prioritario stabilizzare il Governo. Il capo politico M5S chiude a Di Battista. No a Mes e rimpasto. Confermati limite dei due mandati e Raggi bis a Roma (Di giovedì 1 ottobre 2020) chiude a Di Battista e ai puristi e tende una mano ai governisti. Conferma la voglia di collegialità che attraversa il Movimento. Difende il limite del doppio mandato e non vede all’orizzonte manovre per ritoccare la squadra di Governo. Blinda l’accordo siglato in maggioranza sulla riforma elettorale per un proporzionale con soglia di sbarramento al 5%. Ma ribadisce il suo no al Mes. Il capo politico dei pentastellati Vito Crimi parla a Skytg24. Sulla leadership del M5S, dice, “sarà l’assemblea degli iscritti a decidere. Quello che percepisco è la voglia che ci sia una collegialità nelle decisioni e nelle scelte, che possa interpretare i sentimenti e gli umori delle varie anime per trovare una sintesi”. Le ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 1 ottobre 2020)a Die ai puristi e tende una mano ai governisti. Conferma la voglia di collegialità che attraversa il Movimento. Difende ildel doppio mandato e non vede all’orizzonte manovre per ritoccare la squadra di. Blinda l’accordo siglato in maggioranza sulla riforma elettorale per un proporzionale con soglia di sbarramento al 5%. Ma ribadisce il suo no al Mes. Ildei pentastellati Vitoparla a Skytg24. Sulla leadership del M5S, dice, “sarà l’assemblea degli iscritti a decidere. Quello che percepisco è la voglia che ci sia una collegialità nelle decisioni e nelle scelte, che possa interpretare i sentimenti e gli umori delle varie anime per trovare una sintesi”. Le ...

