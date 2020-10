Covid, stato di emergenza fino al 31 gennaio: il Governo ci pensa (Di giovedì 1 ottobre 2020) L’ufficialità non c’è ancora, ma il governo starebbe valutando l’ipotesi di una proroga dello stato di emergenza per il Covid-19. L’idea sarebbe l’estensione fino al 31 gennaio 2020, ovvero a un anno esatto dalla prima messa in campo della misura in seguito alla pandemia. Leggi su vanityfair (Di giovedì 1 ottobre 2020) L’ufficialità non c’è ancora, ma il governo starebbe valutando l’ipotesi di una proroga dello stato di emergenza per il Covid-19. L’idea sarebbe l’estensione fino al 31 gennaio 2020, ovvero a un anno esatto dalla prima messa in campo della misura in seguito alla pandemia.

