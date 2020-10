Covid | paurosa impennata di nuovi contagi 2 548 e 24 i decessi Mascherine all’aperto nel Lazio

(Di giovedì 1 ottobre 2020) C’è da impallidire a leggere i numeri che caratterizzano le ultime 24 ore nel Paese, rispetto all’incidenza del coronavirus, come riferito poco fa dalla Protezione civile nell’ambito del suo report quotidiano. Da ieri infatti si registra una vera e propriadi: ben 2.548. Parliamo di un incremento che ci riporta addirittura a 5 mesi fa. Il tutto in conseguenza dell’altrettanto record di tamponi effettuati: circa 118.236. Dunque, dall’inizio dell’emergenza, ad oggi sono 317.409 gli italianiati. Premesso che anche oggi, come ieri, nessuna regione è risultata a casi zero, stavolta a detenere il (tragico) primato diè il Veneto con 445 casi, che ‘spodesta’ dopo diversi giorni la ...

