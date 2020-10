Covid, nuovo caso positivo a Santa Maria a Vico: è un dipendente Asl (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSanta Maria a Vico (Ce) – Dopo diversi giorni in cui si è registrata l’assenza di casi positivi sul territorio di Santa Maria a Vico – anche se l’ASL non ha mai aggiornato il dato, precisa in una nota l’amministrazione comunale -, oggi è stata data comunicazione ufficiale da parte del dipartimento dell’ASL di Caserta di un cittadino, nostro compaesano, positivo al Covid-19. Trattasi di un operatore sanitario che lavora presso l’ASL Caserta, il quale, contattato personalmente dal primo cittadino, ha dichiarato di godere di buona salute e di non avere sintomi. Tutte le persone che hanno avuto negli ultimi giorni contatti con il contagiato, attualmente sono ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Ce) – Dopo diversi giorni in cui si è registrata l’assenza di casi positivi sul territorio di– anche se l’ASL non ha mai aggiornato il dato, precisa in una nota l’amministrazione comunale -, oggi è stata data comunicazione ufficiale da parte del dipartimento dell’ASL di Caserta di un cittadino, nostro compaesano,al-19. Trattasi di un operatore sanitario che lavora presso l’ASL Caserta, il quale, contattato personalmente dal primo cittadino, ha dichiarato di godere di buona salute e di non avere sintomi. Tutte le persone che hanno avuto negli ultimi giorni contatti con il contagiato, attualmente sono ...

Sport_Mediaset : +++ Breaking news +++ Genoa, nuovo test conferma la positività al Covid per 14 tesserati #SportMediaset - SkySport : ULTIM'ORA COVID-19 Napoli, tutti negativi i tamponi effettuati ieri Domani pomeriggio nuovo giro di test - Internazionale : Questo nuovo coronavirus colpisce tutti, ma non in maniera equa. I ricchi riescono a passare indenni lo shock econo… - GrandeFenice : 1 nuovo caso covid registrato ogni 1min30 in #Tunisia ?? - maurocarafa31 : RT @TgrMolise: #COVID19 Altri quattro casi di contagio in regione. C'è un nuovo ricovero in ospedale. L'ultimo bollettino #ASReM #IoSeguoTg… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo Covid, nuovo record di casi: Israele prolunga lockdown Adnkronos Covid. Il bollettino: oggi impennata dei nuovi casi: se ne registrano 2.548. Mai così male dal 24 aprile

01 OTT - Sale il numero di nuovi casi positivi di coronavirus in Italia: sono 2.548 rispetto ai 1.851 di ieri con il totale di casi che arriva 317.409. Un dato che non si vedeva dal 24 aprile quanto i ...

Coronavirus Fermo, due casi a scuola. Vaccino antinfluenzale, pronte 43mila dosi

All'Istituto comprensivo Betti e al Bacci di Sant'Elpidio a Mare. Sei contagi in un'azienda elpidiense Fermo, 1 ottobre 2020 – Due casi di Covid nelle scuole della provincia di Fermo. Il primo, reso n ...

01 OTT - Sale il numero di nuovi casi positivi di coronavirus in Italia: sono 2.548 rispetto ai 1.851 di ieri con il totale di casi che arriva 317.409. Un dato che non si vedeva dal 24 aprile quanto i ...All'Istituto comprensivo Betti e al Bacci di Sant'Elpidio a Mare. Sei contagi in un'azienda elpidiense Fermo, 1 ottobre 2020 – Due casi di Covid nelle scuole della provincia di Fermo. Il primo, reso n ...