Covid, nessuna regione a zero casi Si valuta la proroga dell'emergenza (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il governo, a quanto si apprende da fonti dell'esecutivo, starebbe valutando l'ipotesi di una proroga dello stato di emergenza per il Covid-19 fino al 31 gennaio.

