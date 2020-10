Covid, lo studio: mix con influenza non peggiora chance di guarigione (Di giovedì 1 ottobre 2020) Milano, 1 ott. (Adnkronos Salute) - Il siero dei 509 pazienti analizzati dai ricercatori dell'Irccs San Raffaele di Milano ha svelato più di un segreto. Non solo quali sono gli anticorpi più efficaci contro il nuovo coronavirus, ma anche qualcosa che riguarda la miscela di Sars-CoV-2 con altre infezioni, come l'influenza. E quello che emerge dal lavoro, pubblicato sul 'Journal of Clinical Investigation', potrebbe avere risvolti positivi per l'inverno in arrivo: "Avere avuto una recente infezione da virus dell'influenza non sembra peggiorare le probabilità di guarigione in caso di Covid-19", è il senso di quanto osservato dagli scienziati, come spiega Lorenzo Piemonti, direttore dell'Istituto di ricerca sul diabete (Dri) e professore associato dell'università ... Leggi su iltempo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Milano, 1 ott. (Adnkronos Salute) - Il siero dei 509 pazienti analizzati dai ricercatori dell'Irccs San Raffaele di Milano ha svelato più di un segreto. Non solo quali sono gli anticorpi più efficaci contro il nuovo coronavirus, ma anche qualcosa che riguarda la miscela di Sars-CoV-2 con altre infezioni, come l'. E quello che emerge dal lavoro, pubblicato sul 'Journal of Clinical Investigation', potrebbe avere risvolti positivi per l'inverno in arrivo: "Avere avuto una recente infezione da virus dell'non sembrare le probabilità diin caso di-19", è il senso di quanto osservato dagli scienziati, come spiega Lorenzo Piemonti, direttore dell'Istituto di ricerca sul diabete (Dri) e professore associato dell'università ...

