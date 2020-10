Covid Lazio | mai tanti positivi | «Mascherine all?aperto»

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Oggi il governatore del, Nicola Zingaretti, firmerà l?ordinanza che rende obbligatorie leanche all?aperto. Sempre e ovunque, salvo che non si stia praticando...

In Italia due settimane fa c’erano 208 pazienti in terapia intensiva per Covid, oggi sono 291. Ci sono 13 tra regioni e province autonome con l’Rt, l’indice di trasmissione del virus, sopra il livello ...Ci pensiamo”. Il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha parlato della situazione relativa al Covid-19 e ai contagi che aumentano sempre di più. Zingaretti ha parlato della regione Lazio ...