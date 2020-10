Covid in Spagna, Madrid si adegua alle restrizioni imposte dal governo ma fa ricorso: «Sono arbitrarie» (Di giovedì 1 ottobre 2020) Giovedì è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministero della Salute che dà alle 19 regioni del Paese 48 ore per implementare misure a contrasto della pandemia, tra cui limiti agli ... Leggi su corriere (Di giovedì 1 ottobre 2020) Giovedì è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministero della Salute che dà19 regioni del Paese 48 ore per implementare misure a contrasto della pandemia, tra cui limiti agli ...

NicolaPorro : ?? Ci dicono che i populisti sono stati incapaci di gestire il #coronavirus. Ma casi come #Francia e #Spagna dimostr… - ienablinski : RT @SOLCALIENTE2: COVID 19: quindi l'Italia si avvia a passo svelto verso una situazione simile alla Spagna, alla Francia o alla Germania.… - MiAirports : Aggiornamento #Covid-19# per passeggeri in rientro da Parigi, regioni rosse della Francia, Malta, Spagna, Croazia e… - ClaudioMori7 : RT @SOLCALIENTE2: COVID 19: quindi l'Italia si avvia a passo svelto verso una situazione simile alla Spagna, alla Francia o alla Germania.… -