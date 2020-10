Covid, il Governo vuole prorogare lo stato di emergenza al 31 gennaio. Fico conferma: 'Si valuterà' (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dopo la proroga a metà ottobre e quella probabile a fine dicembre , il Governo cambia idea: secondo quanto appreso dall'ANSA da fonti dell'esecutivo, si starebbe valutando l'ipotesi di una proroga ... Leggi su leggo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dopo la proroga a metà ottobre e quella probabile a fine dicembre , ilcambia idea: secondo quanto appreso dall'ANSA da fonti dell'esecutivo, si starebbe valutando l'ipotesi di una proroga ...

giorgio_gori : Il vaccino antinfluenzale serve x far emergere rapidamente i casi di Covid ed evitare inutili allarmi al primo colp… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha incontrato oggi a Palazzo Chigi il Segretario di Stato USA @SecPompeo. Al centro… - Corriere : ?? Il governo sta valutando una proroga dello stato di emergenza per il Covid-19 fino al 31 gennaio. Ecco cosa com… - borg_gio : la Repubblica: Covid, governo valuta proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio. Ipotesi maratona tv per a… - PilloleIn : Secondo i piani del Governo, i vaccinati dovrebbero crescere del 20% #statodiemergenza #Statoemergenza #COVID… -