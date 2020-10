Covid, il bollettino di oggi: impennata di nuovi casi, 2.548 in 24 ore (Di giovedì 1 ottobre 2020) Covid bollettino di oggi, i dati ufficiali di giovedì 1° settembre 2020 sull’andamento della pandemia in Italia. I nuovi contagi accertati nelle ultime 24 ore sono 2.548, un incremento notevole rispetto a ieri quando erano stati 1.851. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza Covid in Italia sale a 317.409. Le vittime oggi sono 24; in tutto ad oggi nel nostro paese sono decedute 35.918 persone a causa del virus. (segue dopo la foto) Gli attuali positivi salgono a 52.647, +1.384 in 24 ore. I guariti/dimessi oggi sono 1.140, dall’inizio dell’emergenza Covid in Italia hanno superato il virus 228.844 persone. (in aggiornamento) L'articolo proviene da UrbanPost. Leggi su urbanpost (Di giovedì 1 ottobre 2020)di, i dati ufficiali di giovedì 1° settembre 2020 sull’andamento della pandemia in Italia. Icontagi accertati nelle ultime 24 ore sono 2.548, un incremento notevole rispetto a ieri quando erano stati 1.851. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenzain Italia sale a 317.409. Le vittimesono 24; in tutto adnel nostro paese sono decedute 35.918 persone a causa del virus. (segue dopo la foto) Gli attuali positivi salgono a 52.647, +1.384 in 24 ore. I guariti/dimessisono 1.140, dall’inizio dell’emergenzain Italia hanno superato il virus 228.844 persone. (in aggiornamento) L'articolo proviene da UrbanPost.

