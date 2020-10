?Covid, Francia: oltre 12 mila casi in un giorno. In Gran Bretagna superati i 7.000 contagi nelle 24 ore (Di giovedì 1 ottobre 2020) Torna a salire oltre quota 12.000 al giorno il numero dei nuovi positivi in 24 ore in Francia, che fa registrare stasera quota 12.845, secondo il ministero della Sanità. Aumenta di 64 il... Leggi su ilmattino (Di giovedì 1 ottobre 2020) Torna a salirequota 12.000 alil numero dei nuovi positivi in 24 ore in, che fa registrare stasera quota 12.845, secondo il ministero della Sanità. Aumenta di 64 il...

La Serie A e gli spettri di un nuovo stop: governo diviso, la Lega calcio non decide

Dopo i 14 casi di positività al Covid emersi nel gruppo-squadra del Genoa ... Faranno così in Spagna e Inghilterra. E anche in Francia, dove il protocollo iniziale prevedeva il rinvio della partita ...

La digital tax mette a rischio il regime del patent box

In Francia l’imposta del patent box arriva a garantire il 10 ... rispondendo alle finalità poste dai Governi per tutelare i cittadini. L’attuale caso Covid-19 è emblematico nel fissare l’istantanea ...

Il capitano Sara Gama: «Trova il tuo fuoco»

Mentre racconta la sua storia in un libro, la stella del calcio femminile Sara Gama ha un consiglio da dare a chi si sente a disagio nel proprio corpo ...

