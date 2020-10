Covid emergenza infinta: pieni poteri a Conte fino al 31 gennaio 2021 (Di giovedì 1 ottobre 2020) pieni poteri ai grillini in nome del Covid. Il premier Giuseppe Conte è pronto ad allungare lo stato di emergenza fino al prossimo 31 gennaio, ad un anno esatto dal primo provvedimento di questo tipo. Così i grillini potranno continuare a governare a colpi di Dcpm. “Allo stato la situazione continua ad essere critica, – afferma l’avvocato del popolo – per quanto la curva dei contagi sia sotto controllo, richiede la massima attenzione dello Stato e dei cittadini. Perciò abbiamo convenuto che andremo in Parlamento a proporre la proroga dello stato di emergenza fino alla fine di gennaio 2021”. Legato alla situazione sanitaria, a giudizio grillino, anche ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 1 ottobre 2020)ai grillini in nome del. Il premier Giuseppeè pronto ad allungare lo stato dial prossimo 31, ad un anno esatto dal primo provvedimento di questo tipo. Così i grillini potranno continuare a governare a colpi di Dcpm. “Allo stato la situazione continua ad essere critica, – afferma l’avvocato del popolo – per quanto la curva dei contagi sia sotto controllo, richiede la massima attenzione dello Stato e dei cittadini. Perciò abbiamo convenuto che andremo in Parlamento a proporre la proroga dello stato dialla fine di”. Legato alla situazione sanitaria, a giudizio grillino, anche ...

