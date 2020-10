Covid | Conte | chiederemo stato emergenza fino al 31 gennaio

(Di giovedì 1 ottobre 2020)d'al 312021. Il premierconferma quanto anticipato dal Messaggero oggi in edicola: «Andremo in Parlamento a chiedere la proroga dellodi...

Zingaretti e Di Maio stanno unendo le loro forze verso un unico obiettivo: riuscire a ridimensionare il potere che Conte si è conquistato in questi mesi.Lo Stato di emergenza in Italia terminerà tra due settimane, ma si pensa di prolungarlo. Nessuna regione in Italia è a zero casi negli ultimi giorni: la situazione rischia di farsi critica. Giuseppe ...