Covid | Conte chiederà proroga dell' emergenza al 31 gennaio Speranza | ' Voglio evitare altri lockdown'

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha incontrato oggi a Palazzo Chigi il Segretario di Stato USA @SecPompeo. Al centro… - fanpage : #statodiemergenza prorogato fino al 31 gennaio - SkyTG24 : Covid-19, Conte: 'Proporremo proroga dello stato d'emergenza fino al 31 gennaio' - fmazzoni7 : RT @SkyTG24: Covid-19, Conte: 'Proporremo proroga dello stato d'emergenza fino al 31 gennaio' - Fprime86 : RT @SkyTG24: Covid-19, Conte: 'Proporremo proroga dello stato d'emergenza fino al 31 gennaio' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Conte

Vincenzo De Luca da giorni va avanti a suon di ultimatum minacciando nuovi lockdown in Campania se dovessero continuare gli contagi di Covid-19. Oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in ...E il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha confemato quella che era fino a questa ... dove partirà la produzione del vaccino anti-Covid a cui stanno lavorando in collaborazione le multinazionali ...