Covid-19 | via ai tamponi rapidi nelle scuole | cosa sono e come funzionano

Si parte nell'ambito scolastico con i test antigenici rapidi, sui quali il Comitato tecnico scientifico ha dato via libera «ai fini esclusivi di screening». Pur meno precisi dei classici tamponi potranno comunque essere molto utili: accelereranno negli istituti italiani la diagnosi di casi sospetti di positività e di manifestazione della malattia fra gli studenti, consentendo anche una maggiore chiarezza nella gestione della situazione seguente (vedi alla voce quarantene) e prevenendo un eventuale allargamento del focolaio. Sempre tenendo in considerazione che un test antigenico rapido positivo dovrà essere confermato dal «golden standard», cioè dal tampone molecolare (PCR, analisi tramite reazione a catena della polimerasi) che cerca materiale genetico del virus nei campioni di muco e saliva prelevati in profondità del setto nasale.

