Covid-19 – Nuova regola dal Consiglio di Lega: ogni club potrà chiedere il rinvio, solo una volta (Di giovedì 1 ottobre 2020) Nuova regola decisa dal Consiglio di Lega: ogni club che subirà il contagio di 10 o più giocatori potrà chiedere il posticipo, ma solo una volta. L'articolo Covid-19 – Nuova regola dal Consiglio di Lega: ogni club potrà chiedere il rinvio, solo una volta proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 1 ottobre 2020)decisa daldiche subirà il contagio di 10 o più giocatori potràil posticipo, mauna. L'articolo-19 –daldipotràilunaproviene da ForzAzzurri.net.

VauroSenesi : #M5S, due senatori colpiti dal Covid... La mia nuova vignetta oggi in edicola con Il Fatto #1ottobre - VincenzoDeLuca : #COVID19, test obbligatori a Capodichino per chi rientra dall’estero. Ecco i dettagli e il testo della nuova ordin… - FranceskoNew : RT @Ruffino_Lorenzo: Tutto questo per rispondere in futuro a una nuova domanda delle FAQ scritte con @vi__enne. - LuceverdeMilano : #Covid - Nuova Ordinanza del Presidente Regione Lombardia ?? Dal #19settembre consentita la presenza del pubblico… - SaraLazzeretti : RT @NicoEsp72: Nell’era post-Covid l’equilibrio tra workplace fisico e digitale sarà la nuova normalità. Segui “Collaborazione e sicurezza… -