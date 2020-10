Covid-19 nel Sannio | l’aggiornamento dell’Asl | cala il numero di positivi

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Dall’ultimo bollettino diramato dall’Asl di Benevento sul-19 si evince un leggero calo dei contagi nel. Allo stato attuale risultano infatti 131 le persone attualmente positive (a fronte delle 133 di ieri) con 63 guariti (ieri 60) dalla data d’inizio della seconda ondata individuata nel primo agosto. Dei 131sono 122 quelli in isolamento domiciliare e 9 ricoverati al San Pio. Il comune con più contagi è Benevento (46) seguito da Montesarchio (15). Il dettaglio nella tabella dell’Asl. L'articolo-19 nel, l’aggiornamento dell’Asl:ildiproviene da Anteprima24.it.

