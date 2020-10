Coronavirus, un'impennata di contagi. Oggi 2.548 nuovi casi. ​Non succedeva da aprile (Di giovedì 1 ottobre 2020) Valentina Dardari Da 5 mesi non si registrava un numero così alto di contagi. Solo in Veneto 445 nuovi positivi. I tamponi effettuati sono stati 118.236 Gli ultimi dati del bollettino sulla pandemia di Coronavirus, aggiornati a Oggi, giovedì 1 ottobre, parlano di 2.548 nuovi positivi e 24 morti. Dall’inizio sono almeno 317.409 i soggetti che hanno contratto il virus. Fino a Oggi i deceduti per Sars-Cov-2 sono stati 35.918, +0,1% rispetto a ieri. I pazienti dimessi sono 228.844 (+1.140, +0,5%; ieri +1.198). Oltre 118mila i tamponi effettuati Coloro che al momento risultano essere positivi sono 52.647 (+1.384, +2,7%; ieri +633). Il numero sale a 317.409 se vengono contati anche i morti e i guariti, ovvero tutti coloro che sono stati trovati positivi al ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 1 ottobre 2020) Valentina Dardari Da 5 mesi non si registrava un numero così alto di. Solo in Veneto 445positivi. I tamponi effettuati sono stati 118.236 Gli ultimi dati del bollettino sulla pandemia di, aggiornati a, giovedì 1 ottobre, parlano di 2.548positivi e 24 morti. Dall’inizio sono almeno 317.409 i soggetti che hanno contratto il virus. Fino ai deceduti per Sars-Cov-2 sono stati 35.918, +0,1% rispetto a ieri. I pazienti dimessi sono 228.844 (+1.140, +0,5%; ieri +1.198). Oltre 118mila i tamponi effettuati Coloro che al momento risultano essere positivi sono 52.647 (+1.384, +2,7%; ieri +633). Il numero sale a 317.409 se vengono contati anche i morti e i guariti, ovvero tutti coloro che sono stati trovati positivi al ...

