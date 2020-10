Coronavirus | situazione a Parigi ' molto preoccupante'

redazioneiene : L’Italia sta gestendo la seconda ondata di pandemia meglio dei nostri vicini: mentre Spagna e Francia sono travolte… - SkyTG24 : Coronavirus, 117 scuole chiuse e 825 con contagi. La situazione regione per regione - MediasetTgcom24 : Coronavirus in Francia, a Parigi la situazione 'è molto preoccupante' #parigi - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: La situazione dell'epidemia di #Covid-19 è preoccupante a #Parigi e nella sua banlieue, dove 'sono state superate nelle u… - FiorenteAntonio : RT @redazioneiene: L’Italia sta gestendo la seconda ondata di pandemia meglio dei nostri vicini: mentre Spagna e Francia sono travolte dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus situazione

Agenzia ANSA

Covid-19', un momento di dibattito e confronto proprio sulla pandemia ... a suo avviso non del tutto credibili e pertanto responsabili di una percezione falsata della gravità della situazione, ha ...È allarme Covid in Rai. Due dipendenti del Tg1 sono risultati positivi al Coronavirus e uno di essi si trova ricoverato in terapia intensiva. Secondo quanto riporta Prima Pagina News, la situazione ...