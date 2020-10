Coronavirus Sicilia, il bollettino dell’1 ottobre 2020: 156 nuovi casi, la situazione a Palermo… (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sono 156 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Sicilia, a fronte di 6.637 test rinofaringei effettuati.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a giovedì 1 ottobre 2020. Il numero degli attuali positivi sale a 2.936, di cui 2.609 (ieri erano 2.546) in isolamento domiciliare, 307 ricoverati in ospedale con sintomi (ieri erano 301) e 20 gravi ricoverati in Terapia intensiva (1 in più di ieri). Resta Palermo la città Siciliana in cui si registra l’incremento maggiore: sono infatti ben 88 i contagi registrati nel capoluogo Siciliano, 20 invece quelli diagnosticati a Catania, 20 anche a ... Leggi su mediagol (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sono 156 idi positività alemersi nelle ultime 24 ore in, a fronte di 6.637 test rinofaringei effettuati.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a giovedì 1. Il numero degli attuali positivi sale a 2.936, di cui 2.609 (ieri erano 2.546) in isolamento domiciliare, 307 ricoverati in ospedale con sintomi (ieri erano 301) e 20 gravi ricoverati in Terapia intensiva (1 in più di ieri). Resta Palermo la cittàna in cui si registra l’incremento maggiore: sono infatti ben 88 i contagi registrati nel capoluogono, 20 invece quelli diagnosticati a Catania, 20 anche a ...

