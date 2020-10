Coronavirus, rinviata in serie A Genoa-Torino (Di giovedì 1 ottobre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Genoa-Torino rinviata. Lo annuncia la Lega di serie A dopo che la situazione in casa rossoblù, dove si sono registrati 15 casi di Covid, 11 fra i calciatori della rosa di Maran, si è aggravata. La gara, valida per la terza giornata di serie A, era in programma inizialmente per sabato pomeriggio alle 18.(ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di giovedì 1 ottobre 2020) MILANO (ITALPRESS) –. Lo annuncia la Lega diA dopo che la situazione in casa rossoblù, dove si sono registrati 15 casi di Covid, 11 fra i calciatori della rosa di Maran, si è aggravata. La gara, valida per la terza giornata diA, era in programma inizialmente per sabato pomeriggio alle 18.(ITALPRESS).

