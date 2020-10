Coronavirus | oggi nel Lazio 265 nuovi casi D’Amato | ‘Attenzione alle feste e alle cerimonie’

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi

Balzo improvviso dei nuovi casi di Covid in Italia: 2.548 oggi, contro i 1.851 di ieri. Superata ampiamente quota duemila dunque, come non accadeva dal 29 aprile, e aumento secco più alto dal 24 ...Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 2.548 nuovi casi di contagio da coronavirus e 24 decessi, per un totale di 317.409 casi e 35.894 morti dall’inizio della pandemia. Le persone ...