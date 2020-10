Coronavirus, oggi in Italia 2.548 nuovi casi positivi: è record dal 24 aprile, ma sono quasi tutti asintomatici individuati grazie a boom di tamponi. Situazione resta confortante [DATI] (Di giovedì 1 ottobre 2020) I DATI ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 24 morti, 1.140 guariti e 2.548 nuovi casi su 118.236 tamponi. oggi è risultato positivo il 2,15% dei tamponi effettuati, in lieve aumento rispetto a ieri. Era dal 24 aprile che non c’erano così tanti casi positivi in Italia, ma in quella fase si faceva esattamente la metà dei tamponi di oggi: quel giorno erano emersi 3.021 nuovi casi su 62.447 tamponi, con una percentuale dei positivi sui controllati del 4,8%, ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 1 ottobre 2020) Iufficiali sulla pandemia diforniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore incistati 24 morti, 1.140 guariti e 2.548su 118.236è risultato positivo il 2,15% deieffettuati, in lieve aumento rispetto a ieri. Era dal 24che non c’erano così tantiin, ma in quella fase si faceva esattamente la metà deidi: quel giorno erano emersi 3.021su 62.447, con una percentuale deisui controllati del 4,8%, ...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 1 ottobre: 2.548 nuovi casi e 24 morti - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi, 1 ottobre: balzo nuovi casi in Italia, +2.548 - SkyTG24 : Coronavirus, i 10 Paesi con più casi in 24 ore. Torna a preoccupare la Francia: è sesta - Profilo3Marco : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 1 ottobre: 2.548 nuovi casi e 24 morti - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? Sono in aumento i contagi da #COVID19, oggi i nuovi positivi registrati sono 2.548. I morti sono 24. I tamponi eseguiti sono… -